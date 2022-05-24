До експрезидента Молдови Додона прийшли з обшуками: підозрюють у держзраді

Обшуки проводяться у нього вдома у Кишиневі, а також в інших місцях та на об'єктах нерухомості.
Антикорупційна прокуратура Молдова спільно зі спецслужбами проводять обшуки у колишнього президента Ігоря Додона у справі про пасивну корупцію, незаконне збагачення, державну зраду і злочинне фінансування політичної партії.
Про це повідомляє видання Unimedia.info.
Також слідчі дії проводяться в рамках так званої справи "кульок". Воно стосується відео від 2019 року, на якому молдавський олігарх Володимир Плахотнюк передав Додону пакет, в якому, імовірно, були гроші.
Нагадаємо, експрезидента Молдови Ігоря Додона підозрюють у розкраданні грошей на імпорті електроенергії з України.
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