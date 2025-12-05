До Ганни Скороход прийшли з обшуками: що відомо про нардепку

Ганна Скороход. Фото: Facebook

Реклама

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) та Службою безпеки України викрили організовану злочинну групу.

За інформацією пресслужби НАБУ, у межах розслідування фігурує народна депутатка, яка, за даними слідства, очолювала цю групу. Наразі тривають першочергові слідчі дії, а деталі обіцяють оприлюднити пізніше.

Водночас «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що йдеться про Ганну Скороход, народну депутатку від партії «За майбутнє». Як зазначають джерела, у неї та її спільників проводять обшуки у межах справи щодо отримання значного хабаря. Зафіксовано, що парламентарка разом із помічниками вимагала від підприємця 250 тисяч доларів США.

Реклама

Сама Скороход підтвердила проведення слідчих дій у її помешканні, однак охарактеризувала їх як «прямий тиск» на опозиційні сили. У своєму дописі на Facebook вона зазначила, що не має чого приховувати, а її діяльність — «на долоні». Водночас депутатка підкреслила, що час та обставини обшуків дозволяють розцінювати ці дії як спробу обмежити її політичну активність через принципову позицію.

Хто така Ганна Скороход

Ганна Скороход народилася 14 січня 1990 року у Вишгороді (Київська область).

2013 року одночасно закінчила Київський національний університет культури та мистецтв за спеціальністю «тележурналіст, диктор та ведучий телепрограм», а також Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство».

Ганна Скороход. Фото: Facebook

До потрапляння в стіни ВР Скороход працювала заступницею директора будкомбінату «Прогрес», одним із співвласників якого був на той час чоловік депутатки Олексій Алякін.

Реклама

Скороход увійшла до Верховної Ради 2019 року як представниця партії «Слуга народу».

Того ж року вона звинуватила свою фракцію в тому, що через небажання підтримати закон про ринок землі затримали її чоловіка. Йдеться про Олексія Алякіна — російського банкіра, який раніше був бізнес-партнером підприємця Павла Фукса. Чоловіка Скороход затримали працівники Печерського райвідділу поліції.

Законопроєкт про відкриття ринку землі не підтримали три народні депутати від «Слуги народу», зокрема й Ганна Скороход.

Після вступу до парламенту вона працювала в Комітеті з питань енергетики та житлово-комунального господарства.

Реклама

Уже у листопаді того ж року її виключили з фракції через конфлікт щодо голосування за законопроєкти, які підтримувала більшість.

«Підставою стали мої голосування у залі за відстоювання державної власності ГТС, а також червона кнопка проти відкриття ринку землі», — наголосила вона тоді.

Натомість лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія звинуватив Скороход у корупції та спробах підкупу депутатів.

У липні 2020 року вона долучилась до депутатської групи «За майбутнє».

Реклама

Відповідно до даних декларації за 2019 рік: від 2003 року Ганна Скороход має у спільній власності з громадянкою Маргаритою Скороход та Аллою Андрєєнко квартиру у Вишгороді Київської області площею 73,7 кв. м.

Від 2015 року Скороход має дві земельні ділянки по 12 тисяч 535 кв. м та ще володіє двома ділянками 30 тисяч 504 кв. м та 28 тисяч 691 кв. м у Дударкові Бориспільського району.

Від 2019 року вона має квартиру 98,6 кв. м у селі Гора Бориспільського району Київської області. У Вишгороді Скороход має об’єкт незавершеного будівництва — квартиру на 118,7 кв. метрів.