До кінця тижня Україна завершить другу частину опитувальника ЄС

Україна планує подати другу частину опитувальника ЄС до кінця наступного тижня.

До кінця поточного тижня Україна завершить другу частину опитувальника ЄС щодо відповідності українського законодавства праву ЄС у всіх сферах.

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

У червні очікуєьться відповідь з боку Євросоюзу щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

За її словами, відповіді містять "усі передумови" для того, щоб Європейська Комісія надала позитивний висновок.

"ЄС не повинен помилитися, ухвалюючи рішення про надання Україні статусу кандидата, щоб не повторити помилку НАТО 2008 року, коли у Бухаресті Альянс вирішив, що поки що не пропонуватиме членство Грузії та Україні. Війна довела міцність України не лише на полі бою, а й стійкість її інституцій завдяки реформам. Історична помилка вже стала уроком у випадку Фінляндії та Швеції. Якби ці країни були вимушені чекати 15 років, перш ніж вони отримають членство НАТО, вони б отримали війну на своїй території", - зазначила вона.

Стефанішина також підкреслила, що Україна вже довела свою здатність та прагнення бути частиною європейської родини, виконавши більшість зобов’язань щодо імплементації права ЄС у національне законодавство у рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Попри війну, в Україні повністю функціонує уряд, банківський та фінансовий сектор.

Нагадаємо, Україна відправила першу частину заповненого опитувальника, за яким будуть оцінювати, чи можна їй надати статус країни-кандидата в члени ЄС.

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