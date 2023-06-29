До Києва несподівано прибув Майк Пенс і зустрівся із Зеленським: деталі

Політик відвідав Мощун, Бучу та Ірпінь на Київщині.
З неоголошеним візитом до Києва 29 червня прибув ексвіцепрезидент США Майк Пенс, який є кандидатом у президенти від Республіканської партії на виборах 2024 року.
Про це Пенс повідомив у Мережі, опублікувавши посилання на новину від NBC News.
У публікації вказано, що Пенс у Києві зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. За інформацією видання, політики обговорили "зміцнення підтримки" України.
"Здійснивши неоголошену подорож, колишній віцепрезидент став першим кандидатом у президенти від Республіканської партії, який зустрівся з українським лідером під час передвиборчої кампанії", – йдеться у повідомленні.
Пенс також відвідав Мощун, Бучу та Ірпінь на Київщині, де на власні очі побачив звірства, російських окупантів.
"Приїхати сюди (до України – ред.) просто як приватний громадянин – мати можливість на власні очі побачити героїзм українських солдатів, які тримали лінію оборони в тих лісах, побачити героїзм людей тут, в Ірпені, які стримували російську армію, побачити родини, чиї будинки були буквально обстріляні в розпал безсовісного та неспровокованого російського вторгнення – це лише зміцнює мою рішучість виконувати свою частину, продовжувати закликати до сильної підтримки Америкою наших українських друзів і союзників", – сказав Пенс журналістам.
Нагадаємо, на початку червня Пенс заявив про підтримку допомоги Україні та розкритикував експрезидента США Дональда Трампа, який назвав президента Росії Володимира Путіна генієм. Так, Пенс тоді сказав: "Я знаю різницю між генієм і воєнним злочинцем. І я знаю, хто повинен перемогти у війні в Україні, і це народ, який бореться за свою свободу та за відновлення свого національного суверенітету в Україні".
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