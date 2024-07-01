До Києва прибула делегація конгресменів США: що відомо

До Києва прибули голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер і двопартійна делегація американських конгресменів.

Про це повідомила у соцмережі Х пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Ласкаво просимо до Києва голову Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майка Тернера та двопартійну делегацію у складі Бетті МакКоллум, Ронні Джексона, Тоні Гонзалеса та Джона Джойса, які проведуть обговорення на тему того, як американська допомога підтримує Україну в її протидії жорстокому вторгненню Росії", – написала пані посол США.

Зазначимо, двопартійна делегація американських конгресменів, до якої входили Том Кін, Білл Кітінг, Мадлен Дін та Натаніель Моран, відвідувала Київ 24 квітня.

Нагадаємо, у Києві 1 липня чотири рази на день лунала повітряна тривога.

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