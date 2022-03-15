До Києва приїхали прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії: фото

До Києва приїхали прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії: фото

Прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії прибули до України, як представники Європейської ради.

До Києва 15 березня прибули прем’єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький, Чехії Петр Фіала та Словенії Янез Янша.

Про це у Facebook повідомив Матеуш Моравецький.

"Ця війна – результат жорстокого тирана, який нападає на беззахисних мирних жителів, бомбардує міста та лікарні в Україні! В результаті світ втратив почуття безпеки, а безневинні люди гинуть і втрачають все своє майно. Ми повинні якнайшвидше зупинити трагедію, що відбувається в Україні. Саме тому разом із віцепрем'єр-міністром Ярославом Качинським, прем'єр-міністрами Петром Фіалою та Янезом Яншою ми перебуваємо у Києві", - написав Моравецький.

Це підтвердив також прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Dnešní cesta do Kyjeva s premiéry @MorawieckiM a @JJansaSDS a vicepremiérem Jaroslawem Kaczyńským za ukrajinským prezidentem @ZelenskyyUa a premiérem @Denys_Shmyhal. pic.twitter.com/AzT03Gi19G — Petr Fiala (@P_Fiala) March 15, 2022

Нагадаємо, посадовці цих країн прибули до України, як представники Європейської ради на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

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