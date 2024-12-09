До Києва приїхав Мерц – головний конкурент Шольца на виборах: перші заяви

Візит Мерца до України відбувається через тиждень після відвідин канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

До Києва 9 грудня приїхав кандидат на посаду канцлера Німеччини, лідер фракції ХДС Фрідріх Мерц. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про візит Мерца повідомляє Tagesschau.

Після прибуття до України Мерц заявив, що планує підтвердити свою підтримку держави в її боротьбі з Росією. Також у планах політика – "дізнатися поточний стан оборони" в Україні.

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"Я приїхав до Києва, щоб запевнити український уряд і народ України в тому, що парламентська група ХДС/ХСС твердо на їхньому боці. Ми хочемо, щоб ця жахлива війна закінчилася якнайшвидше і в Європі було відновлено мир", – висловився кандидат на посаду канцлера.

Як акцентував Мерц, тільки якщо Україна буде сильною, президент Росії Володимир Путін "буде готовий брати участь у переговорах".

За інформацією Spiegel, центральним питанням у переговорах буде те, чи дасть Мерц Зеленському надію на постачання далекобійних крилатих ракет Taurus, а також чи скасує обмеження на дальність застосування німецької зброї у разі своєї перемоги на виборах.

Зауважимо, візит Мерца відбувся через тиждень після відвідин України канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

До слова, після свого візиту до України 2 грудня Шольц вкотре повторив, що Німеччина не передаватиме Україні ракети Taurus.

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