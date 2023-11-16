До Києва приїхав новий голова МЗС Британії: про що говорив із Зеленським

До Києва 16 листопада прибув новоспечений очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон та вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський привітав Камерона з призначенням і подякував, що свій перший робочий візит на новій посаді британський експрем’єр здійснив до Києва.

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"Це дуже важливо, особливо зараз, коли світ приділяє свою увагу не лише ситуації на полі бою в Україні. Ми вдячні за непохитну підтримку України з боку Сполученого Королівства. Вдячні за теплий прийом українських громадян у Великій Британії. І раді тому, що ви приїхали в Україну", – сказав глава держави.

Він також високо оцінив оборонну співпрацю зі Британією. Це дозволяє ЗСУ ефективно захищатися від російського нападу, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Володимир Зеленський зустрівся з Девідом Кемероном / Фото: Офіс президента України

Про що говорили Зеленський і Кемерон

Зеленський наголосив, що ще один важливий пріоритет напередодні зимового періоду – посилення української системи ППО для захисту громадян та критичної інфраструктури від російських обстрілів.

Сторони обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі та подальшу роботу альтернативного "зернового коридору". Український президент подякував британському уряду за активну підтримку роботи цього маршруту та спільні зусилля з упровадження страхування цивільних суден.

Зеленський з Кемероном скоординували позиції щодо реалізації спільних багатосторонніх і двосторонніх ініціатив, зокрема в контексті просування "формули миру" та напрацювання безпекових гарантій у розвиток ухваленої G-7 на Вільнюському саміті НАТО cпільної декларації про підтримку України.

Окрему увагу сторони приділили питанням євроатлантичної інтеграції України та підтримки Британією поступу держави до членства в НАТО.

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Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Британія разом із партнерами впроваджує План надзвичайної допомоги Україні у зимовий період на загальну суму 127 млн фунтів стерлінгів (майже 154 млн дол.).

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