До Києва приїхав очільник МЗС Литви: які в нього плани (фото)

Міністр розмовлятиме з українськими посадовцями про війну і про те, "що ми можемо зробити, щоб допомогти уникнути певних складних сценаріїв для України".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув до Києва, де в нього заплановані зустрічі з українськими посадовцями.

Про це в Мережі повідомив сам міністр, а також литовське видання LRT.

"Я повернувся до столиці найбільш натхненних європейців, яких я коли-небудь зустрічав, щоб дізнатися, як Литва може допомогти ще більше. Слава Україні!" – написав Ландсбергіс у соцмережі Х.

На залізничному вокзалі Києва міністра зустріли посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас та посол України у Литві Петро Бешта.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Києві / Фото зі сторінки Ландсбергіс в соцмережі Х

За інформацією LRT, 25 січня Ландсбергіс зустрінеться зі головою МЗС України Дмитром Кулебою та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

"Зустріч буде присвячена можливим сценаріям на цей рік і тому, що ми можемо зробити, щоб допомогти уникнути певних складних сценаріїв для України", – повідомив сам Ландсбергіс.

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Литовський міністр під час спілкування із журналістами у потязі до Києва сказав, що 2024 рік війни буде особливо важливим, оскільки подальша підтримка України з боку Заходу може визначити результат.

"Є сценарії, якщо припущення правильні, що Україна отримує потужнішу підтримку з боку Заходу, тоді її позиції у війні зміцнюються, але є і складніші сценарії", – сказав очільник МЗС Литви.

Журналісти повідомили, що дипломат також візьме участь у підписанні меморандуму про взаєморозуміння між Представництвом ЄС в Україні та Литовським центральним агентством з управління проєктами про співпрацю у реалізації проєкту, що фінансується ЄС, з будівництва укриттів у школах України.

Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ЄС повинен взяти на себе більше зобов'язань щодо допомоги Україні. Задля цього необхідно негайно сприяти розвитку військових можливостей Литви та ЄС як через закупівлі, так і через іншу співпрацю.

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