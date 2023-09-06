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До Києва з неоголошеним візитом прибула прем'єр-міністерка Данії та зустрілась із Зеленським

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Марія БойкоМарія Бойко
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До Києва з неоголошеним візитом прибула прем'єр-міністерка Данії та зустрілась із Зеленським

 Метте Фредеріксен і Володимир Зеленський / Фото: скриншот з відео

Президент подякував Данії за підтримку.

До Києва у середу, 6 вересня, з неоголошеним візитом прибула прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

Український лідер зазначив, що він спільно з Метте Фредеріксен обговорили новий пакет військової допомоги та ситуацію на фронті. 

"Розмінування, відбудова, ситуація на полі бою, безпека Чорноморського регіону, наших портів. Кожен спільний крок України та Данії робить сильнішими наші народи й нашу здатність захищати життя людей. Дякую за всі прояви нашої співпраці і вам, Метте, особисто, і всій Данії. За те, що ви разом із нами, допомагаєте Україні захищати життя та людяність", - зазначив Володимир Зеленський. 

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що Метте Фредеріксен відвідала храм Святого Апостола Андрія Первозванного в Бучі. Саме на території цього храму окупанти організували масове поховання закатованих ними українців.  

Метте Фредеріксен у Бучі. Фото: Київська обласна військова адміністрація / ©
Метте Фредеріксен у Бучі. Фото: Київська обласна військова адміністрація

Нагадаємо, держсекретар США Блінкен прибув до Києва із неанонсованим візитом.

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