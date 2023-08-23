До Києва завітав прем’єр Фінляндії: Зеленський провів зустріч і зробив заяву (фото)

Сторони говорили про оборонну та безпекову співпрацю.
До Києва 23 серпня прибув премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, де вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це сам український лідер повідомив у Мережі.
"Фінляндія є надійним захисником нормального життя у нашій Європі та міжнародного порядку, заснованого на правилах. Пане Премʼєр-міністре Петтері Орпо, вітаю в Україні!" – йдеться в заяві Зеленського.
Він також поінформував, що обговорив з Орпо оборонну та безпекову співпрацю між Україною та Фінляндією.
"Вдячний за новий, уже 18-й пакет оборонної підтримки – це дуже потрібні нам зараз боєприпаси та артилерія", – зазначив глава держави.
Окрім того, Зеленський подякував за постійну практичну допомогу Фінляндії для України – військову, гуманітарну, санкційну, а також за спільну роботу заради реалізації "Формули миру".
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Нагадаємо, 23 серпня до Києва також прибув президент Литви Ґітанас Науседа. Зауважимо, що цього дня Україна саме святкує День Державного прапора.
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