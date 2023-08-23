До Києва завітав прем’єр Фінляндії: Зеленський провів зустріч і зробив заяву (фото)

Сторони говорили про оборонну та безпекову співпрацю.

До Києва 23 серпня прибув премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, де вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це сам український лідер повідомив у Мережі.

"Фінляндія є надійним захисником нормального життя у нашій Європі та міжнародного порядку, заснованого на правилах. Пане Премʼєр-міністре Петтері Орпо, вітаю в Україні!" – йдеться в заяві Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр Фінляндії Петтері Орпо / Фото: Офіс президента України

Він також поінформував, що обговорив з Орпо оборонну та безпекову співпрацю між Україною та Фінляндією.

"Вдячний за новий, уже 18-й пакет оборонної підтримки – це дуже потрібні нам зараз боєприпаси та артилерія", – зазначив глава держави.

Окрім того, Зеленський подякував за постійну практичну допомогу Фінляндії для України – військову, гуманітарну, санкційну, а також за спільну роботу заради реалізації "Формули миру".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Всі побачили ?! До Зеленського приїхав несподіваний гість!"

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр Фінляндії Петтері Орпо / Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр Фінляндії Петтері Орпо / Фото: Офіс президента України

Нагадаємо, 23 серпня до Києва також прибув президент Литви Ґітанас Науседа. Зауважимо, що цього дня Україна саме святкує День Державного прапора.

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