До корупції на закупівлі дронів причетний нардеп, що голосував за скандальний закон про НАБУ

Народний депутат Олексій Кузнєцов / © Центр протидії корупції

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До корупційної схеми під час закупівлі безпілотників та засобів РЕБ причетний народний депутат від «Слуги народу» Олексій Кузнєцов, який голосував за скандальний законопроєкт 12414, яким було обмежено незалежну діяльність НАБУ та САП.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

Згодом цей нардеп підтримав законопроєкт, який повертає повноваження антикорупційним органам.

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У ЦПД уточнили, що схема, в якій були задіяні очільники районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовці Нацгвардії, полягала в тому, що контракти на дрони і РЕБи укладали з маржею — до 30%, яка потім поверталася фігурантам у вигляді неправомірної вигоди.

Олексій Кузнєцов був обраний до Верховної Ради як мажоритарник від політичної партії «Слуга народу» по 106 виборчому округу (Сіверськодонецьк, окупована з 2014 року Кадіївка та частина Попаснянського району).

Керівник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що на час розслідування членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції буде призупинено.

«Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання не залежно від статусів та посад», — наголосив він.

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Арахамія також зазначив, що нещодавно проголосований парламентом президентський закон надає усі необхідні гарантії незалежної роботи антикорупційних органів.

Раніше у НАБУ повідомили, що викриття корупціонерів та проведення цієї операції стало можливим завдяки закону, який усунув низку бар’єрів у роботі антикорупційних органів і сприяв стабільності їхньої діяльності у чутливих для держави розслідуваннях.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №12414. Його окремі положення ліквідовують незалежність НАБУ та САП.

Через масові протести проти ухваленого закону президент України Володимир Зеленський погодив текст нового законопроєкту щодо роботи НАБУ та САП.

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У четвер, 31 липня, проголосувала за ухвалення законопроєкту №13533 про повернення незалежності Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.