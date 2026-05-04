До кредиту ЄС для України на 90 млрд євро приєднається ще одна країна

Уряд Великої Британії планує розпочати переговори про приєднання до кредитної програми Євросоюзу для України обсягом 90 млрд євро. Це рішення свідчить про зближення Лондона та Брюсселя для посилення оборонної взаємодії на тлі тиску з боку Вашингтона.

Про це повідомляє Reuters.

Британія приєднається до кредиту ЄС для України

Очікується, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 4 травня на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані оголосить про намір Лондона активніше співпрацювати з ЄС для забезпечення України необхідним озброєнням.

Кредитну програму, затверджену Євросоюзом у березні, планують спрямувати на покриття близько двох третин потреб України упродовж наступних двох років. Переважна частина коштів піде на військові витрати.

У британському уряді також наголошують, що це фінансування може відкрити нові можливості для національного бізнесу, зокрема в оборонному секторі, для участі у забезпеченні нагальних потреб України.

Додаткові санкції проти Росії

Велика Британія, яка від 2022 року запровадила широкомасштабні обмеження проти Росії, цього тижня планує оголосити новий пакет «жорстких санкцій», спрямованих на підрив військових ланцюгів постачання.

Видання зауважило, що поїздка Стармера стане першим візитом британського прем’єра до Вірменії від часу візиту Маргарет Тетчер 1990 року. Вона відбувається на тлі закликів адміністрації президента США Дональда Трампа до європейських країн активніше брати відповідальність за безпеку регіону.

Останнім часом Німеччина, Франція та Британія також опинилися під додатковим тиском Вашингтона через відмову підтримати участь у війні США та Ізраїлю проти Ірану.

«Коли Велика Британія та Європейський Союз працюють разом, виграють усі — і в ці нестабільні часи нам потрібно діяти швидше й рішучіше у сфері оборони, щоб забезпечити безпеку людей», — заявив Стармер.

Раніше він виступав за посилення оборонної інтеграції в Європі, щоб зменшити залежність НАТО від США, а також натякав на можливе подальше зближення з єдиним ринком ЄС і поглиблення економічної співпраці після Brexit.

Кредит ЄС для України на 90 млрд євро — що відомо

Нагадаємо, 23 квітня ЄС офіційно розблокував для України кредитний пакет на 90 млрд євро на 2026 — 2027 роки. Перший транш очікується у травні — червні. Кошти спрямують на озброєння, соціальні виплати та енергетику. Одночасно ЄС запровадив 20-й пакет санкцій проти Росії для послаблення її воєнного потенціалу. Також сторони планують розвивати технологічні альянси, зокрема впроваджувати формат Drone Deals для посилення оборони.

