До Києва прибули радники союзників з питань нацбезпеки: яка мета

До Києва приїхали радники з нацбезпеки країн Європи і НАТО

Реклама

До України прибули радники з питань національної безпеки для зустрічей з українськими посадовцями.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

«У зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також НАТО, Європейської ради та Європейської комісії. Попереду — насичений робочий день: безпекові та економічні питання, робота з рамковими документами, координація подальших кроків із партнерами. Працюємо», — зазначив він.

Реклама

Нагадаємо, Володимир Зеленський 2 січня заслухав доповідь заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. Він зазначив, що українські посадовці готуються до зустрічей із радниками з питань безпеки, які прибудуть до України. Також триває підготовка до роботи в межах «коаліції охочих» на рівні лідерів.