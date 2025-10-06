- Дата публікації
Політика
169
1 хв
До Києва прибув прем'єр Нідерландів — яка мета візиту
Дік Схоф зустрівся із Володимиром Зеленським. Вони разом вшанували пам’ять українських захисників, що загинули під час повномасштабної війни.
Сьогодні, 6 жовтня, до Києва прибув прем’єр Нідерландів Дік Схоф. Він вже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомив Зеленський у Telegram.
«З премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схофом разом вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць. Із вдячністю бережемо памʼять про всіх, хто відстоював нашу свободу, про їхній подвиг. Світла памʼять українським захисникам і захисницям, які загинули, здобуваючи для України незалежність. Вічна вдячність кожному й кожній», — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що Нідерланди відмовилися від участі в проєкті «переозброєння Європи». Палата представників не підтримала участь країни в цьому проєкті. Хоча країна твердо стоїть за Україну та підтримує виділення 3,5 млрд євро до 2026 року, проте виступає проти єврооблігацій і розширення фіскальних норм, побоюючись «нової иа глибокої боргової кризи, що загрожує безпеці існування».