До Києва прибув прем'єр Нідерландів — яка мета візиту

Дік Схоф / © Associated Press

Сьогодні, 6 жовтня, до Києва прибув прем’єр Нідерландів Дік Схоф. Він вже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив Зеленський у Telegram.

«З премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схофом разом вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць. Із вдячністю бережемо памʼять про всіх, хто відстоював нашу свободу, про їхній подвиг. Світла памʼять українським захисникам і захисницям, які загинули, здобуваючи для України незалежність. Вічна вдячність кожному й кожній», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Нідерланди відмовилися від участі в проєкті «переозброєння Європи». Палата представників не підтримала участь країни в цьому проєкті. Хоча країна твердо стоїть за Україну та підтримує виділення 3,5 млрд євро до 2026 року, проте виступає проти єврооблігацій і розширення фіскальних норм, побоюючись «нової иа глибокої боргової кризи, що загрожує безпеці існування».