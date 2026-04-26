ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
335
Час на прочитання
1 хв

До Києва приїхала президентка Молдови Мая Санду

Заплановані переговори із президентом Зеленським та вшанування пам’яті жертв Чорнобильської трагедії.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Коментарі
Мая Санду

Мая Санду / © Associated Press

У неділю, 26 квітня, у день 40-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС, президентка Молдови Мая Санду прибула з візитом до Києва.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що у неї запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, а також візит до Чорнобиля, де вшанує тих, хто «віддав своє здоров’я та життя за Європу».

«Цього ранку, коли ми відзначаємо 40-ту річницю Чорнобильської ядерної катастрофи, я їду до Києва на переговори з президентом Володимиром Зеленським, а також до Чорнобиля — щоб віддати шану тим, хто віддав своє здоров’я або навіть життя, щоб захистити Європу від ще більшої трагедії», — написала Санду.

Сьогодні, 26 квітня, виповнюється 40 років від дня наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства. 26 квітня 1986 року, о 01:23, на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
335
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie