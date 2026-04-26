До Києва приїхала президентка Молдови Мая Санду

Мая Санду / © Associated Press

Реклама

У неділю, 26 квітня, у день 40-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС, президентка Молдови Мая Санду прибула з візитом до Києва.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що у неї запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, а також візит до Чорнобиля, де вшанує тих, хто «віддав своє здоров’я та життя за Європу».

Реклама

«Цього ранку, коли ми відзначаємо 40-ту річницю Чорнобильської ядерної катастрофи, я їду до Києва на переговори з президентом Володимиром Зеленським, а також до Чорнобиля — щоб віддати шану тим, хто віддав своє здоров’я або навіть життя, щоб захистити Європу від ще більшої трагедії», — написала Санду.

Сьогодні, 26 квітня, виповнюється 40 років від дня наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства. 26 квітня 1986 року, о 01:23, на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу.