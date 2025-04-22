Спецпосланник Трампа знов збирається до Росії — подробиці

Стівен Віткофф / © Getty Images

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Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф відвідає Росію цього тижня.

Про це повідомив помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков, пишуть росЗМІ.

Відповідаючи на запитання про візит посланця Дональда Трампа до Москви, Ушаков заявив: «Ми чекаємо».

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21 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про намір представити мирний план, що може включати розміщення миротворців на території України. Інформація була опублікована в газеті The New York Post з посиланням на джерело в Білому домі.

Також повідомлялось, що останній візит Стівена Віткоффа і зустріч з Володимиром Путіним відбулися 11 квітня в Санкт-Петербурзі. Під час чотиригодинних переговорів обговорювалося врегулювання війни, яку РФ почала в Україні. Пізніше Віткофф заявив, що в результаті врегулювання Росія зможе зберегти за собою «деякі регіони, але не всі».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф провів дуже багато часу в діалозі з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами Зеленського, з кожним днем у американців буде зменшуватися довіра до росіян через об’єктивні причини.