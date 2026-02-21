- Дата публікації
До мирних переговорів потрібно залучити країни поза Європою та США — Зеленський
Президент Зеленський наголосив, що Україна щодня працює над тим, щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для миру.
Президент Володимир Зеленський доручив голові українського переговорної групи Рустему Умєрову залучити до процесу врегулювання війни в Україні країни Близького Сходу та Туреччину.
Про це український президент повідомив у своєму вечірньому зверненні у суботу, 21 лютого.
За його словами, залученість цих країн сприятиме тому, що вони зможуть «допомагати більше».
Володимир Зеленський також повідомив, що переговори про мир відбуватимуться в тісній координації з країнами Європи.
«Вже заплановані мої зустрічі на наступному тижні з європейськими партнерами. Ми будемо детально координуватись, щоб Європа була в усіх процесах і ставала тільки сильнішою», — зазначив він.
Президент наголосив, що Україна щодня працює над тим, щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для миру.
«Україна точно зробить для цього все необхідне і перепоною для миру точно не буде. Минулого разу в Женеві американська сторона чітко побачила, що саме в росіянах причина відсутності дійсно значимих результатів. І наступну зустріч треба зробити непустою, це можливо», — підсумував Зеленський.
