Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент Володимир Зеленський доручив голові українського переговорної групи Рустему Умєрову залучити до процесу врегулювання війни в Україні країни Близького Сходу та Туреччину.

Про це український президент повідомив у своєму вечірньому зверненні у суботу, 21 лютого.

За його словами, залученість цих країн сприятиме тому, що вони зможуть «допомагати більше».

Реклама

Володимир Зеленський також повідомив, що переговори про мир відбуватимуться в тісній координації з країнами Європи.

«Вже заплановані мої зустрічі на наступному тижні з європейськими партнерами. Ми будемо детально координуватись, щоб Європа була в усіх процесах і ставала тільки сильнішою», — зазначив він.

Президент наголосив, що Україна щодня працює над тим, щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для миру.

«Україна точно зробить для цього все необхідне і перепоною для миру точно не буде. Минулого разу в Женеві американська сторона чітко побачила, що саме в росіянах причина відсутності дійсно значимих результатів. І наступну зустріч треба зробити непустою, це можливо», — підсумував Зеленський.

Реклама

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що реальні можливості завершити війну достойно залишаються і назвав необхідну для цього умову.