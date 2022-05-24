"До останніх тижнів він сумнівався": ексголова розвідки розповів, як Путін планував війну

"До останніх тижнів він сумнівався": ексголова розвідки розповів, як Путін планував війну

Президент Росії Володимир Путін мав кілька сценаріїв впливу на ситуацію в Україні: і політичний, і економічний, і зміна влади. Проте "яструби" в оточенні голови Кремля змогли вмовити його на війну, яку він відтягував.

Головним приводом для війни стала неспроможність Путіна диктувати Україні свої умови.

Про це розповів екс-голова Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж в ефірі Youtube-каналу "Україна 24".

"Коли у США прийшов новий президент, Путін побачив, що він не може контролювати Україну прямо. Він передбачав, що Зеленський буде контрольований, слабкий президент. Що він в цій ситуації нав'яже свою позицію, буде визнання Криму, а по Донбасу буде гібридна ситуація – автономія в межах України, контрольована Російською Федерацією. Не вийшло так", – розповів Маломуж.

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За його словами, у Путіна було декілька сценаріїв впливу на ситуацію в Україні: політичний, кономічний та зміна влади за рахунок своїх ресурсів – економічних, політичних, агентурних. А війна була як крайній варіант.

"Ще до останніх тижнів він сумнівався, чи розпочинати війну. Перший формат був – 16 лютого розпочати наступ. Та сили, які його орієнтували на інший шлях, невоєнний, відтягнули цей процес", – розповів екс-голова української розвідки.

"Але "яструби" перемогли, за декілька днів переконали – ні, той процес буде довгий, без гарантій, а війна зі слабкою Україною забезпечить швидкий ефект. Протягом трьох днів заволодіємо обласними центрами, за два тижні будемо контролювати Україну", – додав генерал.

Маломуж також розповів, що в РФ були й ті, хто попереджав Путіна, що "квитки на війну – це кінець Росії і тобі, Путіне".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у Кремлі діями Путіна незадоволена як так звана "партія війни", так і ті, хто хоче миру. Російська еліта нібито вже шукає диктаторові наступника.

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