До парламенту проходять шість партій. Лідирують "Слуга народу" та "ОП-ЗЖ"

До парламенту проходять шість партій. Лідирують "Слуга народу" та "ОП-ЗЖ"

Різниця між політичними силами менше 2%.

Згідно з результатами опитування, проведеного "Українською соціологічною групою", у разі проведення парламентських виборів найкращі шанси потрапити до Верховної Ради мають шість партій. Очолюють електоральний рейтинг партія "Слуга народу" та "Опозиційна Платформа – За Життя".

За "Слугу народу" готові проголосувати 18,2% респондентів (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором).

На другому місці – "Опозиційна Платформа – За Життя": її підтримують 16,5% опитаних. На третьому – "Європейська солідарність" із показником підтримки 15,8%.

Також 5%-й бар'єр долають: "Батьківщина" (10,2%), партія Дмитра Разумкова (7,0%), "Сила і Честь" (6,2%). Інші партії мають менше 5% підтримки (у кожному окремому випадку).

Опитування проведене "Українською соціологічною групою" у всіх областях України, за винятком непідконтрольних територій Криму та Донбасу. Усього було опитано 2002 респондента віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками. Метод проведення опитування – індивідуальне інтерв'ю "face-to-face". Статистична похибка не перевищує 2,2%.