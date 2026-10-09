До переговорів України та США в Маямі долучаться нові учасники: що відомо

США, ЄС Україна

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Європейський Союз, НАТО та провідні країни Європи братимуть участь у переговорах між представниками України та США, які відбудуться 9 та 10 жовтня в Маямі.

Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на власні джерела та посадовця Євросоюзу.

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Переговори України та США в Маямі: хто представлятиме ЄС і НАТО

За даними видання, Євросоюз на зустрічі представлятиме голова кабінету президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн — Бйорн Зайберт.

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Від НАТО у переговорах візьме участь Джеффрі ван Леувен — керівник апарату та директор Офісу генерального секретаря. Францію, Німеччину та Велику Британію представлять радники очільників цих держав.

Зустріч відбуватиметься у вже апробованому міжнародному форматі консультацій з питань безпеки.

«Щодо переговорів у Маямі існує формат, який був встановлений з американськими, європейськими радниками з безпеки, включаючи ЄС, які зустрічалися в Женеві кілька місяців тому. І це той формат, який знову повторюється в Маямі. Тож певним чином Європа представлена там», — повідомив «Суспільному» посадовець Євросоюзу.

Переговори Україні та США в Маямі — останні новини

Нагадаємо, українська переговорна делегація прибула до США для участі в новому раунді переговорів щодо припинення війни з Росією, де ключовою темою стане обговорення нового комплексного плану врегулювання.

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Раніше ми писали, спецпосланці американського президента Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться з українською делегацією у Маямі у п’ятницю, 9 жовтня, аби обговорити нові ідеї щодо завершення війни. Сторони також спробують напрацювати спільну пропозицію щодо цього.

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