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До початку переговорів: що відомо про зустріч Умєрова з Фіданом і Мединським
Зустріч очільника Міноборони України з Фіданом і Мединським відбулася у вузькому форматі.
Міністр оборони України Рустем Умєров, який очолював українську делегацію на переговорах у Стамбулі 2 червня 2025 року, провів попередню зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та очільником делегації від РФ Володимиром Мединським ще до початку перемовин.
Про це «Суспільному» повідомило джерело, яке знайоме з процесом переговорів 2 червня.
Як повідомило джерело, зустріч Умєрова з Фіданом і Мединським відбулася у вузькому форматі перед основними переговорами, яка мало чим відрізнялася від подальшої.
Тим часом російське державне агентство «ТАСС» заявило, що ця зустріч нібито тривала 2,5 години.
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Нагадаємо, впродовж переговорів у Стамбулі російська сторона передала Україні так званий «меморандум», який, зокрема, містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умов для припинення вогню. Голова делегації України Рустем Умєров доповів про підсумки зустрічі з представниками РФ.