До початку переговорів: що відомо про зустріч Умєрова з Фіданом і Мединським

Міністр оборони України Рустем Умєров / © Associated Press

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Міністр оборони України Рустем Умєров, який очолював українську делегацію на переговорах у Стамбулі 2 червня 2025 року, провів попередню зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та очільником делегації від РФ Володимиром Мединським ще до початку перемовин.

Про це «Суспільному» повідомило джерело, яке знайоме з процесом переговорів 2 червня.

Як повідомило джерело, зустріч Умєрова з Фіданом і Мединським відбулася у вузькому форматі перед основними переговорами, яка мало чим відрізнялася від подальшої.

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Тим часом російське державне агентство «ТАСС» заявило, що ця зустріч нібито тривала 2,5 години.

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Нагадаємо, впродовж переговорів у Стамбулі російська сторона передала Україні так званий «меморандум», який, зокрема, містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умов для припинення вогню. Голова делегації України Рустем Умєров доповів про підсумки зустрічі з представниками РФ.

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