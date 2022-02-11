До Польщі за день прибуло шість літаків із американськими десантниками: деталі

До Польщі за день прибуло шість літаків із американськими десантниками: деталі

Ці війська не будуть воювати в Україні, вони повинні забезпечити надійну оборону союзників по НАТО.

Шостий за день американський військово-транспортний літак C-17A Globemaster III із підрозділами зі складу 82 повітряно-десантної дивізії Армії США прибув до Польщі.

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на дані західних авіаційних ресурсів.

Літак, що вилетів з бази Форт-Брегг (штат Північна Кароліна), приземлився в аеропорту польського міста Ряшів, розташованого за 90 км від кордону з Україною. Там буде розміщено загалом 1,7 тисячі американських десантників у складі бригадної бойової групи 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Раніше в аеропорту Ряшів-Ясенка приземлилися вже п'ять військово-транспортних літаків C-17A Globemaster III із підрозділами зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії Армії США.

Від початку тижня туди здійснили рейси не менше 17 американських військово-транспортних літаків, кожен з яких міг доставити понад сто американських військовослужбовців.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що командування збройних сил США у зв'язку зі ситуацією навколо України перекидає на тимчасовій основі додаткові сили у ФРН, Польщу та Румунію.

Він уточнив, що ці війська не воюватимуть в Україні, вони мають забезпечити надійну оборону союзників по НАТО.

Усього близько трьох тисяч американських військовослужбовців буде перекинуто до Європи або передислоковано на її території в рамках заходів щодо зміцнення безпеки союзників, уточнив він.

Кірбі сказав, що найближчими днями тисяча військовослужбовців, дислокованих нині в Німеччині, буде переміщена до Румунії, вони приєднаються до 900 американських солдатів, які вже там перебувають. Ще приблизно дві тисячі військовослужбовців буде перекинуто найближчими днями зі США до Польщі, зазначив він.

Пентагон також тримає у стані підвищеної готовності до перекидання до Європи 8,5 тисячі військовослужбовців.

"Ці 8,5 тисячі солдатів поки не розміщуються, але готові до перекидання у разі наказу", — резюмував Кірбі.

Зауважимо, що до Польщі летять американські винищувачі F-15 Eagles.

Також до Польщі прибули додаткові військові із Британії.

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