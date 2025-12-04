До програми PURL із закупівлі зброї Україні вперше долучаться країни з-поза меж НАТО – Рютте

Марк Рютте / © Associated Press

Нова Зеландія та Австралія долучилися до ініціативи PURL і виділили Україні понад 70 мільйонів доларів військової допомоги.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками засідання Ради Україна–НАТО.

Загальна сума нової допомоги становить понад 70 мільйонів доларів. Нова Зеландія надасть 8,7 мільйонів доларів на потреби PURL.

Австралія виділяє 95 мільйонів австралійських доларів (63 мільйонів доларів), з яких 50 мільйонів підуть безпосередньо у PURL. Ще 2 мільйонів спрямовані до Коаліції дронів, а решта — на тактичні радіолокаційні станції протиповітряної оборони, боєприпаси та засоби бойового інженерного забезпечення.

Рютте зазначив, що зараз рівень розподілу фінансового навантаження між партнерами суттєво покращився ніж це було півтора місяця назад.

«Той факт, що зараз навіть Нова Зеландія та Австралія, які не входять до НАТО, але є близькими партнерами Альянсу через Індо-Тихоокеанський регіон, що вони також зараз приєднались до PURL — це справді чудова новина, і це дає нам стабільний потік зброї в Україну з необхідних запасів США», — додав генсек НАТО.

Нагадаємо, 14 липня 2025 року США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає купівлю американської зброї для України коштом європейських країн. За словами Марка Рютте, у межах угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Уряд Джорджі Мелоні несподівано змінив риторику щодо військової підтримки Києва та призупинив свою участь у програмі НАТО з закупівлі американської зброї для України.