“До Путіна в голову не залізеш”: Данілов пояснив, для чого РФ нагнітає ситуацію довкола України

“До Путіна в голову не залізеш”: Данілов пояснив, для чого РФ нагнітає ситуацію довкола України

Складно сказати, як повернеться ситуація в Україні, якщо російський та американський президенти не домовляться на переговорах.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України України Олексій Данілов вважає, що теперішнє нагнітання ситуації з боку РФ довкола України викликане бажанням російського президента Володимира Путіна провести успішні для себе переговори з лідером США Джо Байденом.

Про це він заявив 25 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За його словами, Путін має велике бажання сісти за стіл переговорів із Байденом ще цього року і домовитися про те, що Україна стане його сферою впливу.

“Коли відбуваються ті чи інші події, ми дуже ретельно їх аналізуємо, систематизуємо і робимо свої висновки. Як тільки почалися перші повідомлення від Washington Post, ми зрозуміли, про що йдеться”, - наголосив Данілов.

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“Ця істерія, яка сьогодні нагнітається з боку РФ: пересування взад-вперед усіх військ, тренування, які відбуваються - це все в контексті того, що вони мають домовитися”, - припустив Данілов.

Водночас він зауважив, що подальший розвиток подій спрогнозувати складно, оскільки Путін непередбачуваний.

"Що буде, якщо вони не домовляться, які будуть дії Путіна - важко сказати, в голову до нього не залізеш. Яка у нього буде далі риторика, стратегія, ми не можемо сказати", - підкреслив секретар РНБО.

Право на владу: дії Путіна важко спрогнозувати - Данілов

Нагадаємо, колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що російський президент Володимир Путін намагається розхитати та розколоти Європу, здійснюючи ескалацію загроз на східній частині континенту. Україна перебуває в найбільшій небезпеці.

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