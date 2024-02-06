До Ради надійшла заява Безуглої про вихід із фракції "Слуга народу" – нардеп

В парламенті вже 6 лютого може бути оголошено про вихід депутатки з фракції.

До Верховної Ради України надійшла заява депутатки Марʼяни Безуглої про її вихід з фракції "Слуга народу".

Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За словами Гончаренка, вже 6 лютого в парламенті буде оголошено про вихід Безуглої з фракції.

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"В Раду надійшла заява Марʼяни Безуглої про вихід з фракції Слуга народу, і сьогодні це нарешті має бути оголошено", – йдеться в короткій заяві народного депутата.

Нагадаємо, заяву на вихід із фракції Безугла написала ще 11 січня, вказавши, що не хоче "мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину".

У середині січня ЗМІ з посиланням на джерела в Раді повідомили, що вже ухвалене рішення звільнити Безуглу з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки. Однак в Офісі президента хочуть, щоб разом з нею у відставку пішов очільник комітету Олександр Завітневич.

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