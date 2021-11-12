До Ради обмежили вхід: хто і за яких умов зможе потрапити до парламенту

Нові правила пропуску почнуть діяти від 15 листопада.
У Верховній Раді посили пропускний режим. До Ради пускатимуть лише з COVID-сертифікатом, негативним ПЛР-тестом або антиген-тестом.
Відповідне розпорядження № 412 "Про деякі заходи із попередження поширення гострої респіраторної хвороби" підписав голова ВР Руслан Стефанчук 12 листопада.
Заборона на вхід для невакцинованих почне діяти від наступного тижня, 15 листопада.
Згідно з документом, на період дії карантину будуть допускати до адміністративних будинків, споруд і службових приміщень Верховної Ради України за умови наявності одного з "ковідних" документів таких осіб:
1) народних депутатів України поточного скликання Верховної Ради України;
2) народних депутатів України попередніх скликань Верховної Ради України;
3) працівників Апарату Верховної Ради України;
4) працівників державних підприємств та установ, що забезпечують діяльність Верховної Ради України;
5) помічників-консультантів народних депутатів України;
6) членів Кабінету Міністрів України, представників центральних органів виконавчої влади, а також інших осіб, які беруть участь у роботі Верховної Ради України чи її органів;
7) представників засобів масової інформації у порядку;
8) повнолітніх учасників відкритих відвідувальних заходів у Верховній Раді України.
"У разі нагальної потреби до Верховної Ради України можуть допускатися глави дипломатичних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, глави та члени іноземних делегацій, що перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами", - йдеться у розпорядженні.
Також народним депутатам України рекомендують обмежити кількість публічних зустрічей з великою кількістю громадян, а у разі необхідності проводити такі зустрічі за умови дотримання протиепідемічних заходів.
Детальніше з документом можна ознайомитися за цим посиланням.
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