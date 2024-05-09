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До Ради внесли постанову про звільнення міністра Кубракова

До Ради внесли постанову про звільнення міністра Кубракова

Олександр Кубраков

Кубракова хочуть звільнити, аби створити окреме Міністерство з питань розвитку громад, територій та житлово-комунального господарства.

Народні депутати внесли до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до проєкту постанови вказано, що пропонується звільнити Кубракова з посади з метою створення окремого Міністерства з питань розвитку громад, територій та житлово-комунального господарства.

"Прийняття проекту Постанови дозволить попередити подальше погіршення якості регіональної політики, а також забезпечити належним чином функціонування держави в даній сфері", – йдеться в документі.

Як повідомив нардеп Яросла Жезелняк, вже вранці 9 травня цю постанову має розглянути комітет парламенту, і цього ж дня документ буде винесений на голосування в сесійній залі.

Нагадаємо, на терміновому засіданні парламентської фракції "Слуга народу" 8 травня було підтримано пропозицію нардепа Віталія Безгіна щодо розділу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на два відомства: Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики.

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