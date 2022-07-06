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До Ради внесли законопроєкт про вільне переміщення військовозобов'язаних територією України

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До Ради внесли законопроєкт про вільне переміщення військовозобов'язаних територією України

Фото: Getty Images

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №7522 про вільне переміщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів територією України без отримання відповідного дозволу у військкоматі.

Народні депутати сподіваються, що це питання вдасться вирішити у Раді вже цього тижня.

Про реєстрацію документа свідчить інформація на сайті парламенту, проте наразі там не опублікований текст законопроєкту.

Вказано лише, що проєкт закону передали на розгляд керівництва парламенту.

Водночас нардеп Дмитро Чорний опублікував знімок порівняльної таблиці до законодавчої ініціативи. 

"З колегами Кирилом Нестеренком та Максимом Зуєвим зареєстрували законопроєкт №7522 щодо безперешкодного переміщення призовників, військовозобов‘язаних та резервістів територією України без отримання відповідного дозволу у військкоматі. Ідея проста – прибрати "мертву" та потенційно корупційну норму про отримання відповідних дозволів з законодавства, датованого 1992-м роком", – написав Чорний у Мережі.

Фото: Дмитро Чорний / ©
Фото: Дмитро Чорний

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що розробили Порядок надання дозволу українцям, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) від моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.   

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування не давало жодних вказівок на перешкоджання переміщенню людейупродовж найближчих днів. Однак ті військовозобов'язані, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у Територіальному центрі комплектування.

Під час виїзду за межі області військовозобов'язаним потрібен дозвіл – роз'яснення Генштабу ЗСУ

Під час виїзду за межі області військовозобов'язаним потрібен дозвіл – роз'яснення Генштабу ЗСУ

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