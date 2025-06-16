До Ради надійшло подання Зеленського на призначення генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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До Верховної Ради України надійшло подання президента Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України до Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення КРАВЧЕНКА Руслана Андрійовича на посаду Генерального прокурора», — йдеться у заяві голови парламенту 16 червня.

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Він повідомив, що Верховна Рада розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк поінформував, що голосування за призначення Кравченка генпрокурором відбудеться вже 17 червня.

Своєю чергою очільник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що 17 червня відбудеться засідання фракції, на якому буде представлено кандидатуру генпрокурора.

Нагадаємо, попередній генпрокурор Андрій Костін подав у відставку ще в жовтні 2024 року через скандалі зі МСЕКами, які оформлювали фальшиві інвалідності українським прокурорам.

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Тоді ж Radio NV з посиланням на власні джерела писало, що новим генеральним прокурором замість Костіна можуть призначити саме Кравченка, який на той момент був очільником Київської обласної державної адміністрації.

Що відомо про Руслана Кравченка — біографія

Руслан Кравченко має багаторічний досвід роботи у правоохоронних органах та державному управлінні. Протягом 2015-2017 років він обіймав посаду прокурора у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України, де, зокрема, вів резонансну справу щодо державної зради експрезидента Віктора Януковича.

Протягом 2019-2020 років Кравченко працював заступником військового прокурора Центрального регіону. Протягом 2020-2021 років очолював управління у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері оборонно-промислового комплексу в межах Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу генпрокурора.

Протягом 2021-2023 років обіймав посаду керівника Бучанської окружної прокуратури Київщини.

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У квітні 2023 року за указом Зеленського Кравченка призначили очільников Київської обласної державної адміністрації. На цій посаді він працював до грудня 2024 року, після чого був звільнений. Невдовзі Кравченка призначили очільником Державної податкової служби України.