До ранку четверга: Блінкен заявив про можливі військові дії Росії проти України

Але все ще є можливість запобігти конфлікту.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про можливі військові дії Росії проти України до ранку четверга, 24 лютого 2022 року.
Про це він повідомив в ефірі NBC.
Secretary of State Antony Blinken says he believes there is “still an opportunity to avert a major aggression” against Ukraine.— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) February 24, 2022
He later tells @LesterHoltNBC: “If Russia continues to escalate, so will we.” pic.twitter.com/gkS6kV306A
Він назвав це "щось схожим на повномасштабне вторгнення".
Блінкен також додав, що все ще є можливість запобігти конфлікту.
Блінкен заявив, що Росія довго платитиме за можливу агресію в Україні.
Тим часом західні ЗМІ повідомляють про можливе вторгнення о 4-й ранку.
Додамо, що раніше повідомлялося, що США попередили Зеленського про повномасштабне вторгнення Росії протягом 48 годин.
Нагадаємо, що 23 лютого в Україні вводять надзвичайний стан у всіх областях, крім Луганської та Донецької.
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