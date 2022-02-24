До ранку четверга: Блінкен заявив про можливі військові дії Росії проти України

До ранку четверга: Блінкен заявив про можливі військові дії Росії проти України

Але все ще є можливість запобігти конфлікту.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про можливі військові дії Росії проти України до ранку четверга, 24 лютого 2022 року.

Про це він повідомив в ефірі NBC.

Secretary of State Antony Blinken says he believes there is “still an opportunity to avert a major aggression” against Ukraine.



He later tells @LesterHoltNBC: “If Russia continues to escalate, so will we.” pic.twitter.com/gkS6kV306A — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) February 24, 2022

Він назвав це "щось схожим на повномасштабне вторгнення".

Блінкен також додав, що все ще є можливість запобігти конфлікту.

Блінкен заявив, що Росія довго платитиме за можливу агресію в Україні.

Тим часом західні ЗМІ повідомляють про можливе вторгнення о 4-й ранку.

Додамо, що раніше повідомлялося, що США попередили Зеленського про повномасштабне вторгнення Росії протягом 48 годин.

Нагадаємо, що 23 лютого в Україні вводять надзвичайний стан у всіх областях, крім Луганської та Донецької.

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