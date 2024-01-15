До Росії прибула голова МЗС Північної Кореї: аналітики заявили про занепокоєння

Міністерка прибула до РФ якраз у період налагодження зв’язків щодо постачання зброї. Чхо Сон Хуей планує зустрітися з Сергієм Лавровим.

Очільниця МЗС Північної Кореї Чхо Сон Хуей прибула до Росії. Ця поїздка може сприяти візиту президента РФ Володимира Путіна до Пхеньяна та посилити постачання зброї, яка поповнила арсенали Кремля для війни проти України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на північнокорейські державні ЗМІ.

Чхо перебуватиме в Росії до 17 січня. Це її перша поїздка до РФ від вересня 2023 року – тоді міністерка приєдналася до візиту лідера КНДР Кім Чен Ина, під час якого він зустрівся з Путіним. Російський президент тоді прийняв запрошення від північнокорейського лідера щодо зустрічної поїздки.

Також читайте У ГУР назвали обсяги боєприпасів, які Росія отримує від КНДР

США та Південна Корея невдовзі після візиту Кіма заявили, що Північна Корея почала відправляти до Росії понад мільйон артилерійських снарядів і деякі із своїх новітніх балістичних ракет, які потрапили на поле бою РФ проти України.

Чхо планує провести переговори зі своїм колегою Сергієм Лавровим 16 січня, повідомили в МЗС Росії.

Візит голови МЗС Північної Кореї до Росії викликає занепокоєння

Видання нагадало, як наприкінці 2023 року Кім пообіцяв "розвивати відносини стратегічної співпраці з антиімперіалістичними незалежними країнами". Візит голови північнокорейського МЗС викликає занепокоєння, оскільки може означати, що КНДР відіграє активнішу роль у глобальних конфліктах, як-от війна в Україні. Таку оцінку дала Рейчел Мінюнг Лі – регіональна менеджерка з питань неурядової організації "Відкрита ядерна мережа" у Відні, яка майже 20 років працювала аналітикинею в організації ЦРУ Open Source Enterprise, що займається розвідкою з відкритим кодом.

Читайте провідні новини дня:

Мінюнг Лі також сказала, що поїздка Чхо відбувається під час охолодження зв'язків КНДР з Китаєм. Протягом багатьох років Пекін був найбільшим благодійником Пхеньяна.

"Політика Північної Кореї щодо Китаю вплине на її позицію щодо Росії, і якщо Пхеньян вважатиме, що має менше вигоди від Пекіна, або що він вважає Росію більш надійним партнером у своїй боротьбі проти Сполучених Штатів, він більше орієнтуватиметься на Росію. Це те, що, здається, вже відбувається", – розповіла Лі.

У статті йдеться, що співпраця з Росією, ймовірно, надасть потужний поштовх економіці Північної Кореї, яка постраждала від санкцій, і водночас допоможе Кіму реалізувати його плани з розгортання низки шпигунських супутників, аби стежити за військами США в регіоні.

Як повідомив минулого тижня міністр оборони Південної Кореї, КНДР може ще більше посилити військову співпрацю з Росією, відправивши Москві нові типи тактичних керованих ракет.

Водночас Кім ігнорує заклики США повернутися до переговорів про ядерне роззброєння, ймовірно, не бачачи користі від будь-якої економічної допомоги, яку можна використати, щоб спонукати його до роззброєння.

Нагадаємо, 15 січня Північна Корея випробувала балістичну ракету середньої дальності, запустивши її в напрямку Японії.

Читайте також: