До розсилання листів-бомб в Іспанії причетна Росія: The New York Times розповів подробиці

До розсилання вибухівки ймовірно причетна російська розвідка та ультраправі організації в ЄС.

Російські спецслужби за допомогою ультраправих організацій розсилали в Іспанії листи із вибухівкою, від чого постраждав співробітник посольства України у Мадриді. Також листи-бомби отримали і представники іспанської влади.

Про це пише The New York Times з посиланням на високопосадовців у США.

Видання з посиланням на неназваних високопосадовців повідомляє, що російські спецслужби наказали ультраправим прихильникам "білої раси" відправити до дипломатичних відомств та офіційних органів влади Іспанії вибухівку у конвертах. Таким чином росіяни хотіли залякати Захід та попередили партнерів України, що вони готові до терористичних актів у Європі.

Слідчі в Іспанії зосередили свою увагу на терористичні організації "Російський імперський рух", яка ймовірно підтримує контакти із російською розвідкою. Члени цього угруповання перебували в Іспанії, і поліція там відстежила її зв’язки з ультраправими іспанськими організаціями.

"Очевидною метою акції було сигналізувати про те, що Росія та її ставленики можуть здійснити терористичні удари по всій Європі, включно з столицями держав-членів НАТО", - йдеться у повідомленні.

Водночас у США переконані, що Росія поки не готова брати участь у терористичних атаках, оскільки це може спровокувати НАТО на агресивну відповідь.

" Розрахунки Путіна щодо терористичних атак можуть змінитися, якщо Росія й надалі зазнає великих невдач в Україні. Путін надав своїй військовій розвідувальній службі широкі повноваження для розробки та проведення таємних операцій у Європі, але, кажуть вони, неясно, наскільки Кремль був залучений до операції з вибуховими листами", - повідомляє видання.

Координатор Держдепартаменту з боротьби з тероризмом в адміністрації Трампа Натан Сейлз вважає, що таким чином Росія сигналізує Заходу, що вона готова до терористичних атак у Європі.

Американські офіційні особи підозрюють, що російські офіцери, залучені до терактів в Іспанії, є частиною 161-го центру підготовки спеціалістів спеціального призначення, штаб-квартира якого в східній частині Москви містить підрозділ 29155.

" Співробітники американської та британської розвідок співпрацювали з іспанською національною поліцією та контррозвідкою над розслідуванням. За словами представників США, їхні підозри щодо Російського імперського руху та ГРУ об’єдналися наприкінці минулого року, незабаром після виявлення бомб", - йдеться у повідомленні.

Розсилання вибухівки у листах: що відомо

30 листопада надійшов пакунок із вибухівкою українському послу в Іспанії Сергію Погорельцеву. Його секретарка запідозрила небезпеку та викликала охоронця. Тоді постраждав один із співробітників дипвідомства.

Того ж дня схожий пакунок надійшов до штаб-квартири іспанського виробника зброї Instalaza. Саме там виробляють РСЗВ, які передають Україні.

1 грудня стало відомо, що вибухівку знайшли і в листах на ім'я прем'єра Іспанії Педро Санчеса. Цього ж дня лист, схожий до п’яти попередніх листів-бомб, надійшов до посольства США в Мадриді.

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