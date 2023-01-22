До розсилання листів-бомб в Іспанії причетна Росія: The New York Times розповів подробиці

До розсилання вибухівки ймовірно причетна російська розвідка та ультраправі організації в ЄС.
Російські спецслужби за допомогою ультраправих організацій розсилали в Іспанії листи із вибухівкою, від чого постраждав співробітник посольства України у Мадриді. Також листи-бомби отримали і представники іспанської влади.
Про це пише The New York Times з посиланням на високопосадовців у США.
Видання з посиланням на неназваних високопосадовців повідомляє, що російські спецслужби наказали ультраправим прихильникам "білої раси" відправити до дипломатичних відомств та офіційних органів влади Іспанії вибухівку у конвертах. Таким чином росіяни хотіли залякати Захід та попередили партнерів України, що вони готові до терористичних актів у Європі.
Слідчі в Іспанії зосередили свою увагу на терористичні організації "Російський імперський рух", яка ймовірно підтримує контакти із російською розвідкою. Члени цього угруповання перебували в Іспанії, і поліція там відстежила її зв’язки з ультраправими іспанськими організаціями.
"Очевидною метою акції було сигналізувати про те, що Росія та її ставленики можуть здійснити терористичні удари по всій Європі, включно з столицями держав-членів НАТО", - йдеться у повідомленні.
Водночас у США переконані, що Росія поки не готова брати участь у терористичних атаках, оскільки це може спровокувати НАТО на агресивну відповідь.
"Розрахунки Путіна щодо терористичних атак можуть змінитися, якщо Росія й надалі зазнає великих невдач в Україні. Путін надав своїй військовій розвідувальній службі широкі повноваження для розробки та проведення таємних операцій у Європі, але, кажуть вони, неясно, наскільки Кремль був залучений до операції з вибуховими листами", - повідомляє видання.
Координатор Держдепартаменту з боротьби з тероризмом в адміністрації Трампа Натан Сейлз вважає, що таким чином Росія сигналізує Заходу, що вона готова до терористичних атак у Європі.
Американські офіційні особи підозрюють, що російські офіцери, залучені до терактів в Іспанії, є частиною 161-го центру підготовки спеціалістів спеціального призначення, штаб-квартира якого в східній частині Москви містить підрозділ 29155.
"Співробітники американської та британської розвідок співпрацювали з іспанською національною поліцією та контррозвідкою над розслідуванням. За словами представників США, їхні підозри щодо Російського імперського руху та ГРУ об’єдналися наприкінці минулого року, незабаром після виявлення бомб", - йдеться у повідомленні.
Розсилання вибухівки у листах: що відомо
30 листопада надійшов пакунок із вибухівкою українському послу в Іспанії Сергію Погорельцеву. Його секретарка запідозрила небезпеку та викликала охоронця. Тоді постраждав один із співробітників дипвідомства.
Того ж дня схожий пакунок надійшов до штаб-квартири іспанського виробника зброї Instalaza. Саме там виробляють РСЗВ, які передають Україні.
1 грудня стало відомо, що вибухівку знайшли і в листах на ім'я прем'єра Іспанії Педро Санчеса. Цього ж дня лист, схожий до п’яти попередніх листів-бомб, надійшов до посольства США в Мадриді.
Читайте також:
- В Іспанії шукають відправника вже 6 листів із вибухівкою, які пов'язані з військовою допомогою Україні
- Резніков заявив, що саме Росія стоїть за листами з вибухівкою в Іспанії: "Це виклик для всього світу"
- Іспанська поліція встановила місто, з якого надсилали листи з вибухівкою — Reuters