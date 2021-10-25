Досі на реабілітації: чи замінять Леоніда Кравчука в ТКГ

Досі на реабілітації: чи замінять Леоніда Кравчука в ТКГ

Сергій Гармаш прокоментував чутки про те, що делегацію може очолити депутат від ОПЗЖ Сергій Льовочкін.

Очільник української делегації Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Леонід Кравчук проходить лікування і ще не повернувся до роботи в ТКГ після операції на серці.

Чи можуть його замінити, розповів член української делегації в Тристоронньої контактній групі Сергій Гармаш в ефірі "Україна 24".

За словами Гармаша, такий варіант поки не розглядається.

"Ми сподіваємося, що Леонід Макарович все-таки відновиться і повернеться до роботи. На сьогоднішній день його замінює Олексій Резніков (віцепрем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій — ред.). Якщо не може Резніков — у нас є ще один заступник глави делегації Олександр Мережко (нардеп, віцепрезидент ПАРЄ — ред.). Вони все досить ефективні, тому на сьогоднішній день питання кадрів не стоїть", — повідомив Гармаш.

Також він прокоментував чутки про те, що делегацію може очолити Сергій Льовочкін, запевнивши, що "нічого про це не чув".

Раніше Олексій Арестович розповів, що Леонід Кравчук проходить зараз реабілітацію в Німеччині.

Нагадаємо:

Перший президент України Леонід Кравчук недавно поїхав до Німеччини на реабілітацію після складної операції на серці, яку йому провели ще в кінці червня. Операційне втручання проводив відомий кардіохірург Борис Тодуров.

яку йому провели ще в кінці червня. Операційне втручання проводив відомий кардіохірург Борис Тодуров. Стан першого президента України Леоніда Кравчука лікарі оцінювали як складний . Відомо, що майже місяць він знаходився в реанімації, політику зробили складну операцію на серці, після якої він більше місяця провів у реанімації на апараті штучної вентиляції легенів. Однак потім родичі заборонили медикам повідомляти подробиці його самопочуття.

. Відомо, що майже місяць він знаходився в реанімації, політику зробили складну операцію на серці, після якої він більше місяця провів у реанімації на апараті штучної вентиляції легенів. Однак потім повідомляти подробиці його самопочуття. Варто зазначити, що перший президент незалежної України Леонід Кравчук вперше за 30 років станом свого здоров'я пропустив урочисті заходи, присвячені Дню Незалежності.

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