До списку країн, які ймовірно хоче загарбати Росія, додалася ще одна з орбіти її впливу

Подоляк розповів, які країни можливо планує атакувати Росія.
Росія, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан у межах глобальної військової "спецоперації" з демілітаризації та денацифікації.
РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує , країни Балтії та у межах глобальної військової спецоперації з... демілітаризації та денацифікації. Про це офіційно заявив депутат Савостьянов. Усе тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 25, 2022
Про це радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк написав у сервісі мікроблогів Twitter.
Він уточнив, що про це офіційно заявив російський депутат Савостьянов.
"Усе тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни", - йдеться у повідомленні.
Також Михайло Подоляк додав, що тим часом на захоплених та окупованих територіях військам РФ не вдається здобути підтримку населення, сформувати фейкові органи влади та записати пропагандистські ролики.
"Лише репресії, застосування зброї, погрози. Жителі наших міст виходять на масові протести", - зауважив він.
Раніше йшлося про те, що президент Росії Володимир Путін, який розв'язав війну в Україні, може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї та завдати удару по території Польщі. Про це заявив екскомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Веслі Кларк.
Нагадаємо, колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що Польща розуміє всі загрози зі сторони Росії, а тому вже готується до ймовірної атаки держави-агресорки.
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