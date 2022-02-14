До України 14 лютого приїде німецький канцлер: що відомо про візит Шольца

Потім Шольц вирушить до Москви.
До України сьогодні, 14 лютого, з візитом прибуде німецький канцлер Олаф Шольц.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 14 лютого.
Німецький політики зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Шольц вже заявив, що у разі нападу на Україну, проти Росії будуть запроваджені суттєві економічні санкції.
"У разі військової агресії проти України, ми готові до жорстких відповідей та санкцій, які разом з нашими союзниками в Європі та НАТО ретельно підготували і можемо негайно ввести в дію. Україна може бути впевнена, що ми покажемо їй необхідну солідарність", - заявив Шольц.
Крім того, німецький канцлер одразу після візиту до України має намір поїхати до Росії. В Москві він зустрінеться з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.
Нагадаємо, 12 лютого президент Франції Еммануель Макрон телефоном поговорив канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Того ж дня Макрон поговорив телефоном з Путіним. Розмова тривала 1,4 год. Після розмови з Путіним Макрон телефоном поговорив з українським колегою Володимиром Зеленським.
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