До України 14 лютого приїде німецький канцлер: що відомо про візит Шольца

До України 14 лютого приїде німецький канцлер: що відомо про візит Шольца

Потім Шольц вирушить до Москви.

До України сьогодні, 14 лютого, з візитом прибуде німецький канцлер Олаф Шольц.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 14 лютого.

Німецький політики зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Шольц вже заявив, що у разі нападу на Україну, проти Росії будуть запроваджені суттєві економічні санкції.

"У разі військової агресії проти України, ми готові до жорстких відповідей та санкцій, які разом з нашими союзниками в Європі та НАТО ретельно підготували і можемо негайно ввести в дію. Україна може бути впевнена, що ми покажемо їй необхідну солідарність", - заявив Шольц.

Крім того, німецький канцлер одразу після візиту до України має намір поїхати до Росії. В Москві він зустрінеться з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 12 лютого президент Франції Еммануель Макрон телефоном поговорив канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Того ж дня Макрон поговорив телефоном з Путіним. Розмова тривала 1,4 год. Після розмови з Путіним Макрон телефоном поговорив з українським колегою Володимиром Зеленським.

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