До України цього тижня прибудуть представники команди Трампа — Зеленський

Ще до початку Мюнхенської конференції з безпеки Україну відвідають представники команди президента США Дональда Трампа.

Про це у понеділок, 10 лютого, повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з президентом Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіно, передає УНІАН.

“На цьому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа в Україні, ще до Мюнхенської конференції”, - сказав він, не уточнивши про чий саме візит йдеться.

За словами Зеленського, це буде одна з багатьох зустрічей, які відбуватимуться найближчими днями, під час яких, за його словами, важливо зосередитися на спільному баченні “головних речей - як зупинити Путіна, як дати гарантії безпеки Україні”.

“Потім буде ряд зустрічей на Мюнхенській конференції, зокрема із віце-президентом [Венсом]”, - додав він, наголосивши, що в кулуарах цієї конференції представники команди українського президента багато спілкуватимуться із представниками команди Трампа.

Володимир Зеленський зауважив, що підготовка його зустрічі із президентом США наразі триває і час її проведення залежить “від можливостей обох сторін”.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу ITV News розповів, чи зможе Україна повернути окуповані території, назвав умови для переговорів із Путіним та поділився прогнозами щодо можливого завершення війни 2025 року.

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