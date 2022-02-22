До України на тлі посилення агресії РФ летять президенти Польщі та Литви: зустрінуться із Зеленським

До України на тлі посилення агресії РФ летять президенти Польщі та Литви: зустрінуться із Зеленським

Зеленський прийме Дуду і Науседу завтра в Маріїнському палаці.

До Києва на тлі російської ескалації на Донбасі 23 лютого приїдуть президенти Литви та Польщі. Гітанас Науседа і Анджей Дуда зустрінуться завтра із Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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"23 лютого відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, які перебуватимуть у нашій країні з робочим візитом", - сказано в повідомленні.

В ОП уточнили, що президенти України, Литви та Польщі вийдуть на брифінгу до преси о 14:15.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 22 лютого провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

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