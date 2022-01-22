До України прибула перша партія американської летальної зброї

Ця допомога, яка включає близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту.

Перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів США, який був ухвалений президентом Джо Байденом у грудні, вранці 22 січня прибула до київського аеропорту Бориспіль.

Про це інформує американське посольство у Києві.

"Ця допомога, яка включає близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону", - йдеться у повідомленні.

Минулого року Сполучені Штати надали Україні безпекову допомогу на суму понад 650 мільйонів доларів США, включаючи цей пакет допомоги, і понад 2,7 мільярда доларів США безпекової допомоги загалом з 2014 року. Сполучені Штати продовжуватимуть надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у невпинному захисті суверенітету та територіальної цілісності України від російської агресії.

Як повідомив президент Джо Байден президенту Росії Володимиру Путіну, у разі подальшого вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати нададуть Україні набагато більше обладнання для оборони на додаток до того, що вже було надано.

Нагадаємо, військову допомогу Україні зголосилися надати Іспанія, яка відправить свої військові кораблі у Чорне море, Чехія, яка надасть Україні артилерійські снаряди. Крім того, США останнім часом надали найбільшу допомогу Україні.

До того ж сотні військовослужбовців Великої Британії можуть бути відправлені до сусідніх з Україною країн Північноатлантичного альянсу, щоб діяти як стримувальний фактор для РФ.

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