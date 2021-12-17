До України прибув член нового уряду Німеччини: дипломати сподіваються на практичну допомогу ФРН

До України прибув член нового уряду Німеччини: дипломати сподіваються на практичну допомогу ФРН

Це його перший візит.

Член нового уряду Німеччини, Держміністр МЗС Тобіас Лінднер ("Зелені" - ред.) щойно прибув до України.

Про це у Twitter повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН Андрій Мельник.

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Член нового уряду Німеччини, Держміністр МЗС Тобіас Лінднер (Зелені) прибув щойно в Україну. Це його перший візит. Очікуємо на практичну допомогу - у т.ч. військову - для запобігання новій агресії Росії та звільнення окупованих Криму і Донбасу. Danke @tobiaslindner pic.twitter.com/8nPkge9Cpc — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 16, 2021

"Очікуємо на практичну допомогу - у т. ч. військову - для запобігання новій агресії Росії та звільнення окупованих Криму і Донбасу", - зауважив він.

Нагадаємо, що раніше новий канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що Росія дорого заплатить за порушення територіальної цілісності та кордону України.

"Порушення кордонів України буде дорого коштувати. Німеччина, Франція, Італія і Іспанія хочуть зосередитися на переговорах з Москвою перед тим, як планувати деталі можливих економічних заходів. Нормандський формат понад усе. Берлін хоче повернути Росію за стіл переговорів", - наголосив він.

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