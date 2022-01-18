До України приїде держсекретар США: ЗМІ дізналися дату і подробиці візиту

До України приїде держсекретар США: ЗМІ дізналися дату і подробиці візиту

ЗМІ пишуть, що Блінкен зустрінеться із Зеленським.

До України в середу, 19 січня, з офіційним візитом прилетить державний секретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на власні джерела, також пише LIGA.net з посиланням на співрозмовників на Банковій.

Уточнюється, що під час візиту Блінкен має зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Також є інформація, що під час візиту будуть обговорюватимуться питання безпеки, енергетики, кібербезпеки, "Північного потоку-2" тощо.

Крім того, ZN.UA припускає, що, можливо, сторони обговорюватимуть тему стягуванням російських військових до українського кордону, заходи стримування агресії РФ, надання додаткової допомоги і зброї, а також можливі санкції у разі нового вторгнення Москви.

Раніше президент Володимир Зеленський обговорив з делегацією Конгресу США можливі кроки для стримування російської агресії.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен озвучив два шляхи вирішення російсько-українського конфлікту.

Як повідомлялося, влада США підготувала 18 сценаріїв дій на випадок повномасштабного вторгнення РФ до України і обіцяє застосувати обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.

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