До України приїхала міністерка закордонних справ Німеччини: вона відвідала Бучу

До України приїхала міністерка закордонних справ Німеччини: вона відвідала Бучу

До України у вівторок, 10 травня, приїхала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Очільниця німецького МЗС відвідала звільнена місто Буча на Київщині та поспілкувалась із місцевими жителями.

Про це повідомляє видання Die Zeit.

Як зазначається, Анналена Бербок під час свого візиту до столиці України відвідала деокуповане місто Буча, де чинили звірства російські окупанти. Там вона зустрілась з місцевими жителями. Її супроводжувала генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Також Бербок 10 травня планує зустрітись зі своїм колегою Дмитром Кулебою. Після цього голова МЗС Німеччини планує оголосити про відновлення роботи німецького посольства у Києві, які було закрите від початку повномасштабної війни РФ проти України.

Нагадаємо, у неділю, 8 травня, Київ відвідала голова німецького Бундестагу Бербель Бас.

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