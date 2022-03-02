До України прямує зброя від друзів, яка допоможе перемогти ворога - Кулеба

До України прямує зброя від друзів, яка допоможе перемогти ворога - Кулеба

Ця зброя, за словами Кулеби, допоможе вигнати агресора з нашої землі.

До України прямує зброя від друзів та партнерів, яка допоможе перемогти агресора.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у відеоповідомленні у Facebook.

"Прямо зараз ми з вами розмовляємо, а до України прямує зброя. Зброя від наших друзів, яка допоможе нам боронити нашу державу і перемогти агресора, вигнати його з нашої землі", - зазначи Кулеба.

Щоправда, він не уточнив, що це за зброя і від яких країн ми її отримаємо.

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Кулеба переконаний, що хоч зараз і важко, але насправді ми вже перемагаємо.

Він додав, що президент Росії Володимир Путін помилився, подумавши, що Україна нікому не потрібна.