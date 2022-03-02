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До України прямує зброя від друзів, яка допоможе перемогти ворога - Кулеба

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До України прямує зброя від друзів, яка допоможе перемогти ворога - Кулеба

Associated Press

Ця зброя, за словами Кулеби, допоможе вигнати агресора з нашої землі.

До України прямує зброя від друзів та партнерів, яка допоможе перемогти агресора.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у відеоповідомленні у Facebook. 

"Прямо зараз ми з вами розмовляємо, а до України прямує зброя. Зброя від наших друзів, яка допоможе нам боронити нашу державу і перемогти агресора, вигнати його з нашої землі", - зазначи Кулеба.

Щоправда, він не уточнив, що це за зброя і від яких країн ми її отримаємо.

Кулеба переконаний, що хоч зараз і важко, але насправді ми вже перемагаємо.

Він додав, що президент Росії Володимир Путін помилився, подумавши, що Україна нікому не потрібна.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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