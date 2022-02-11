До України уже прилетіло 15 "птахів" з військовою допомогою від США вагою понад 1200 тонн - Резніков

Вага військової допомоги від американських друзів, яку вчора доставили, становить близько 130 тонн.

Ще два літаки з військовою допомогою від партнерів з США приземлилися у Києві.

Про це написав у повідомленні у Facebook міністр оборони Олексій Резніков.

Серед військової допомоги - Javelins, бойові постріли для гранатомета та інша оборонна амуніція для Збройних Сил України.

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"Вага військової допомоги від наших американських друзів, яку сьогодні доставили, становить близько 130 тонн. Загалом на сьогодні ми отримали 15 птахів з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки загальною вагою понад 1200 тонн! Далі буде", - зауважив він.

Нагадаємо:

В Україну 9 лютого також прибув вантаж із військово-технічною допомогою з Великої Британії – військові товари та техніка для сил територіальної оборони ЗСУ: бронежилети, шоломи тощо.

Також Рада міністрів Польщі 8 лютого ухвалила постанову про безоплатну передачу Збройним Силам України військового майна з ресурсів польських збройних сил.

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