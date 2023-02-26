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До України вперше прибув міністр закордонних справ Саудівської Аравії: подробиці та відео

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Марія БойкоМарія Бойко
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До України вперше прибув міністр закордонних справ Саудівської Аравії: подробиці та відео

Фото: Офіс президента України

Зеленський подякував Саудівській Аравії за підтримку України.

До України вперше з часу встановлення дипломатичних відносин прибув міністр закордонних справ Саудівської Аравії, принц Файсал бін Фархан Аль Сауд. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

"Провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом. Це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин. Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу. Дякую за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету й територіальної цілісності! Це дуже важливо для нас і нашого суспільства", - написав Зеленський. 

© Офіс президента України
Фото: Офіс президента України

Президент України закликав керівництво Саудівської Аравії взяти участь у реалізації "формули миру". Також він наголосив, що візит міністра закордонних справ до Києва у річницю повномасштабної війни Росії свідчить про підтримку України. 

Також очільник МЗС Саудівської Аравії зустрівся зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою. 

"Міністри обговорили низку питань двостороннього та регіонального порядку денного. Вони домовилися ефективно оптимізувати залучення малого та середнього бізнесу з України та Саудівської Аравії", - повідомили в МЗС України. 

© Офіс президента України
Фото: Офіс президента України

Нагадаємо, у Саудівській Аравії раніше заявляли, що союзник Росії - Іран може напасти на їхню державу

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Дата публікації
Перегляди
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