До України з неоголошеним візитом прибув голова МЗС Японії

Міністр планує провести переговори з українським колегою Андрієм Сибігою, а також, можливо, з президентом Володимиром Зеленським.

Голова Міністерства закордонних справ Японії Такеші Івая прибув до України з неоголошеним візитом.

Про це інформує видання Kyodo.

У повідомленні вказується, що голова МЗС Японії прибув для переговорів з офіційними особами, ймовірно, щоб показати прихильність Токіо до Києва в його боротьбі з російськими загарбниками, в якій тепер беруть участь війська КНДР.

Видання зазначає, що японський дипломат прибув до України після участі у регіональній економічній зустрічі в Перу. Він став першим японським міністром, який відвідав країну після вступу на посаду прем'єр-міністра Сігеру Ішіби минулого місяця.

Міністр прибув до Києва потягом з Польщі і планує провести переговори з українським колегою Андрієм Сибігою, а також, можливо, з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія спрямує декілька мільярдів доларів на підтримку України.

Крім того, ми раніше інформували, що США, Південна Корея і Японія розпочали масштабні військові навчання на тлі співпраці РФ і КНДР.

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