До України з США вирушив гуманітарний безпековий вантаж з Javelin

Вантаж є частиною допомоги у загальному розмірі 200 млн доларів.
До України вирушив літак, який доставить гуманітарний вантаж, зокрема, і протитанкові ракетні комплекси Javelin з США.
Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.
Посол України в США Оксана Маркарова з військовим аташе Борисом Кременецьким і командою аташату, заступницею помічника з регіональної безпеки Держсекретаря США Мірою Ресник та командиром 436 авіаційного транспортного крила ВПС США Метью Гусманном взяли участь у відправленні гуманітарного безпекового вантажу з бази Dover Air Force у США до України.
"Вантаж є частиною допомоги у загальному розмірі 200 млн доларів, яка була погоджена президентом США Джо Байденом у зв‘язку зі висхідною загрозою Росії. Висловлюємо подяку США за непохитну підтримку України та зміцнення обороноспроможності української армії", - йдеться у повідомленні посольства.
Додамо, що до України уже прилетіло 15 "птахів" з військовою допомогою від США вагою понад 1200 тонн.
Нагадаємо:
В Україну 9 лютого також прибув вантаж із військово-технічною допомогою з Великої Британії – військові товари та техніка для сил територіальної оборони ЗСУ: бронежилети, шоломи тощо.
Також Рада міністрів Польщі 8 лютого ухвалила постанову про безоплатну передачу Збройним Силам України військового майна з ресурсів польських збройних сил.
Читайте також:
- Санкції за агресію: який удар може зазнати економіка Росії
- "Є позитивні сигнали": у Кремлі оцінили зустріч Макрона та Зеленського
- Україну запросили на літній саміт НАТО – Столтенберг