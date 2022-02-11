До України з США вирушив гуманітарний безпековий вантаж з Javelin

До України з США вирушив гуманітарний безпековий вантаж з Javelin

Вантаж є частиною допомоги у загальному розмірі 200 млн доларів.

До України вирушив літак, який доставить гуманітарний вантаж, зокрема, і протитанкові ракетні комплекси Javelin з США.

Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.

Посол України в США Оксана Маркарова з військовим аташе Борисом Кременецьким і командою аташату, заступницею помічника з регіональної безпеки Держсекретаря США Мірою Ресник та командиром 436 авіаційного транспортного крила ВПС США Метью Гусманном взяли участь у відправленні гуманітарного безпекового вантажу з бази Dover Air Force у США до України.

"Вантаж є частиною допомоги у загальному розмірі 200 млн доларів, яка була погоджена президентом США Джо Байденом у зв‘язку зі висхідною загрозою Росії. Висловлюємо подяку США за непохитну підтримку України та зміцнення обороноспроможності української армії", - йдеться у повідомленні посольства.

Додамо, що до України уже прилетіло 15 "птахів" з військовою допомогою від США вагою понад 1200 тонн.

Нагадаємо:

В Україну 9 лютого також прибув вантаж із військово-технічною допомогою з Великої Британії – військові товари та техніка для сил територіальної оборони ЗСУ: бронежилети, шоломи тощо.

Також Рада міністрів Польщі 8 лютого ухвалила постанову про безоплатну передачу Збройним Силам України військового майна з ресурсів польських збройних сил.

Читайте також:

У Європі та США критикують Німеччину за неактивність щодо російської агресії | Новини світу