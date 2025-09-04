До України можуть ввести до 30 тисяч іноземних військових: деталі від ЗМІ

Французькі військові / Фото ілюстративне

До 30 тисяч іноземних солдатів можуть з’явитися в Україні після завершення війни.

Про це пише «Радіо Свобода» за підсумками засідання «Коаліції охочих» у Парижі.

За інформацією видання, серед держав, які готові направити свої війська до України після війни — Велика Британія й Франція, що очолюють «Коаліцію охочих», Нордичні країни, а також держави Балтії, Нідерланди, Австралія.

Які країни не готові направити свої війська

За словами співрозмовників Радіо Свобода, Німеччина поки міркує, яку позицію зайняти. Це пов’язано з необхідністю отримувати згоду на участь у місії німецького парламенту. Мерц поки не впевнений, яким буде результат.

Польща теж не готова направляти до України своїх солдатів. Натомість може стати логістичним хабом для західних сил стримування.

Досі незрозуміло, в який спосіб гарантії безпеки підтримають Сполучені Штати. Попередньо, це можуть бути розвідувальні можливості й прикриття місії з повітря.

Хто гратиме провідну роль

За інформацією видання, Туреччина відіграватиме провідну роль у гарантуванні безпеки України на морі. Велика Британія і Франція — на суші. Про безпеку в небі подбає багатонаціональний контингент.

За попередніми підрахунками, європейська місія в Україні складатиметься з 25-30 тисяч солдатів, однак це лише попередні дані.

«Позитивно здивований передовим характером військового планування та обіцянками щодо військ, які Велика Британія й Франція отримали для сил підтримки, повітряного патрулювання і морських місій з розмінування. Є конкретні підрахунки кількості військ, які вже мають, але всі кажуть, що це залежить від мирної угоди, ролі США та, в багатьох випадках, схвалення парламентів», — зауважив один зі співрозмовників видання.

Невирішені питання

Наразі невідомо, якою буде реакція європейських військових на можливу провокацію з боку Росії, навіть якщо вони не будуть залучені безпосередньо на лінії розмежування.

У виданні зазначили, що не погоджена остаточно і функція західних військ в Україні: можливо, це буде лише тренувальна місія, що дислокуватиметься у великих містах у центрі й на заході країни. Президент Франції Макрон дещо пролив світло на це питання — він уточнив, що європейські війська будуть розміщені не на лінії фронту, а в «географічних локаціях, які надалі будуть визначені».

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 26 країн готові надіслати війська до України.