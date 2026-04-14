До України приїде делегація США: Зеленський розкрив нові подробиці

Володимир Зеленський

Реклама

Спеціальний представник США Стів Віткофф і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер підтвердили свій намір відвідати Україну. Точна дата їх візиту поки невідома.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час брифінгу в Норвегії.

За словами президента, візит відбудеться, щойно американська сторона завершить підготовку. Він зазначив, що терміни приїзду залежать від готовності представників США.

Реклама

«Вони підтвердили, що приїдуть. Ми чекаємо на них будь-якого дня, коли вони будуть готові», — зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, зараз увага делегації США значною мірою зосереджена на ситуації на Близькому Сході. Попри це, Україна продовжує працювати над зміцненням дипломатичних каналів.

Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримання активного діалогу зі Сполученими Штатами та Європою. Також він згадав про необхідність комунікації у тристоронньому форматі за участі РФ для вирішення актуальних питань.

Нагадаємо, в Києві раніше заявляли, що очікують приїзду американської делегації, до якої можуть увійти Джаред Кушнер і Стів Віткофф.

Реклама

Володимир Зеленський повідомляв, що конкретної дати цього візиту немає, оскільки делегація США зосереджена на інших міжнародних питаннях.

Окрім цього, Україна і США доопрацьовують безпекові гарантії та готують нову зустріч з РФ.

До слова, тристоронні переговори наразі відкладаються через зміщення уваги США на ситуацію навколо Ірану.