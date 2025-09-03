ТСН у соціальних мережах

До України приїхав міністр оборони Британії: Шмигаль розкрив плани (відео)

Під час зустрічі Гілі та Шмигаль обговорять підготовку до наступного «Рамштайну» та спільні оборонні проєкти.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Денис Шмигаль та Джон Гілі

Денис Шмигаль та Джон Гілі / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

До України 3 вересня приїхав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Британського гостя зустрів український колега Денис Шмигаль, який розкрив їхні плани.

Про це міністр оборони України написав у Мережі та опублікував відео.

Шмигаль вказав, що радий вітати в Україні Гілі. На опублікованому ролику видно, як український міністр зустрів британського колегу на залізничному вокзалі.

Шмигаль також поінформував про плани.

«Скоординуємо під час зустрічі основні питання наступного засідання у форматі „Рамштайн“, що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти. Готуємо важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн», — йдеться в заяві.

Нагадаємо, наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться в Лондоні 9 вересня. Це засідання матиме змішаний формат. Його порядок денний наразі не оголошувався.

