До України приїхав міністр оборони Британії: Шмигаль розкрив плани (відео)
Під час зустрічі Гілі та Шмигаль обговорять підготовку до наступного «Рамштайну» та спільні оборонні проєкти.
До України 3 вересня приїхав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Британського гостя зустрів український колега Денис Шмигаль, який розкрив їхні плани.
Про це міністр оборони України написав у Мережі та опублікував відео.
Шмигаль вказав, що радий вітати в Україні Гілі. На опублікованому ролику видно, як український міністр зустрів британського колегу на залізничному вокзалі.
Шмигаль також поінформував про плани.
«Скоординуємо під час зустрічі основні питання наступного засідання у форматі „Рамштайн“, що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти. Готуємо важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн», — йдеться в заяві.
Нагадаємо, наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться в Лондоні 9 вересня. Це засідання матиме змішаний формат. Його порядок денний наразі не оголошувався.